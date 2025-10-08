SinyallerBölümler
Sevastian Abakumets

TrustTrade

Sevastian Abakumets
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 108%
Bybit-Live-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
587
Kârla kapanan işlemler:
425 (72.40%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (27.60%)
En iyi işlem:
702.90 UST
En kötü işlem:
-337.00 UST
Brüt kâr:
10 701.88 UST (1 896 458 pips)
Brüt zarar:
-5 788.14 UST (67 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (216.66 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 009.75 UST (14)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.43%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.87
Alış işlemleri:
500 (85.18%)
Satış işlemleri:
87 (14.82%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
8.37 UST
Ortalama kâr:
25.18 UST
Ortalama zarar:
-35.73 UST
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-300.97 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-520.50 UST (3)
Aylık büyüme:
79.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 UST
Maksimum:
715.43 UST (9.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.29% (619.80 UST)
Varlığa göre:
5.28% (263.87 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 520
COIN 39
AAPL 9
ALIBABA 3
NVIDIA 2
SP500 2
TSLA 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 3.9K
COIN 715
AAPL 204
ALIBABA 57
NVIDIA 30
SP500 6
TSLA 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 36K
COIN 9.9K
AAPL 1.5K
ALIBABA 193
NVIDIA -365
SP500 1.1K
TSLA 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +702.90 UST
En kötü işlem: -337 UST
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +216.66 UST
Maksimum ardışık zarar: -300.97 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 09:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
