Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 3 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 FBS-Real-12 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 2 QtradeFX-Live2 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 AKFXFinancial-Live-3 0.00 × 1 XMGlobal-Real 30 0.00 × 1 VantageFX-Live 3 0.00 × 1 TickmillAsia-Live06 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 18 ICTrading-Live31 0.00 × 21 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 3 RallyvilleMarkets-Live 0.00 × 1 AxioryAsia-06Live 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 AxioryAsia-01Live 0.00 × 1 FXCM-EURReal01 0.00 × 1 HantecMarkets-Server1 0.00 × 1 290 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya