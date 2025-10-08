- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.80 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.80 USD (79 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
23.05%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.80 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.80 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.80 USD
Maksimum:
0.80 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 3
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
-0%
0
0
USD
USD
962
USD
USD
1
100%
1
0%
23%
0.00
-0.80
USD
USD
0%
1:500