SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A small step
Elvira Zalalutdinova

A small step

Elvira Zalalutdinova
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exispro-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
8.80 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
26.50 USD (256 pips)
Brüt zarar:
-7.40 USD (73 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (25.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.60 USD (13)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
2 (13.33%)
Satış işlemleri:
13 (86.67%)
Kâr faktörü:
3.58
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-7.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.40 USD (1)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.50 USD
Maksimum:
7.40 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_i 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_i 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_i 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.80 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping
Trading pair EURUSD
Mandatory condition for subscription, account with a narrow ECN spread
Recommended Brokerhttp://wforex.org/p/p421087

The trading system is fully automated and works without our involvement.

The trading lot is always 0.1
Currency pair with suffixes

My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi


İnceleme yok
2025.10.14 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol