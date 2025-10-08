Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Kendi stratejimle manuel olarak işlem yapıyorum.

Başlangıçta 30 USD yatırdım ve başlangıç sermayemi zaten çektim.

Şu anda işlem yaptığım para tamamen kazancımdan oluşuyor.

Robot veya otomatik sistem kullanmıyorum — tüm işlemler manuel.

İşlemlerimi takip etmek isterseniz, memnuniyetle beklerim!

