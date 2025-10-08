SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Noppon TH
Noppon Kotprathum

Noppon TH

Noppon Kotprathum
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 951%
XMGlobal-MT5 13
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
160 (80.80%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (19.19%)
En iyi işlem:
29.53 USD
En kötü işlem:
-20.52 USD
Brüt kâr:
393.64 USD (370 195 pips)
Brüt zarar:
-146.90 USD (126 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (42.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.28 USD (14)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
10.94%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.55
Alış işlemleri:
180 (90.91%)
Satış işlemleri:
18 (9.09%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.65 USD (5)
Aylık büyüme:
146.09%
Yıllık tahmin:
1 772.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.62 USD
Maksimum:
28.86 USD (30.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.21% (28.86 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 198
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 247
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 244K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.53 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +42.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Kendi stratejimle manuel olarak işlem yapıyorum.
Başlangıçta 30 USD yatırdım ve başlangıç sermayemi zaten çektim.
Şu anda işlem yaptığım para tamamen kazancımdan oluşuyor.
Robot veya otomatik sistem kullanmıyorum — tüm işlemler manuel.
İşlemlerimi takip etmek isterseniz, memnuniyetle beklerim!
İnceleme yok
2025.10.08 10:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
No swaps are charged
2025.10.08 09:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 09:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 08:33
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.