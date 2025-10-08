SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BAIR AMRAH
Subair Amrah

BAIR AMRAH

Subair Amrah
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
38 (84.44%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.56%)
En iyi işlem:
67 961.05 IDR
En kötü işlem:
-47 205.41 IDR
Brüt kâr:
821 369.25 IDR (109 124 pips)
Brüt zarar:
-203 551.30 IDR (12 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (254 023.61 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
266 562.06 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
42.37%
Maks. mevduat yükü:
29.47%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
10.28
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
4.04
Beklenen getiri:
13 729.29 IDR
Ortalama kâr:
21 614.98 IDR
Ortalama zarar:
-29 078.76 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-50 535.39 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-50 535.39 IDR (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42 498.07 IDR
Maksimum:
60 127.27 IDR (4.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.91% (60 127.27 IDR)
Varlığa göre:
10.90% (143 025.65 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 41
BTCUSDm 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 51
BTCUSDm 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 31K
BTCUSDm 66K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67 961.05 IDR
En kötü işlem: -47 205 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +254 023.61 IDR
Maksimum ardışık zarar: -50 535.39 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 08:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
