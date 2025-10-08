- Büyüme
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
37 (57.81%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (42.19%)
En iyi işlem:
41 291.62 USD
En kötü işlem:
-39 235.52 USD
Brüt kâr:
238 053.28 USD (3 950 pips)
Brüt zarar:
-187 793.80 USD (4 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (61 660.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61 660.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
51 (79.69%)
Satış işlemleri:
13 (20.31%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
785.30 USD
Ortalama kâr:
6 433.87 USD
Ortalama zarar:
-6 955.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-26 347.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39 235.52 USD (1)
Aylık büyüme:
5.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39 362.35 USD
Maksimum:
61 402.42 USD (5.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.86% (61 402.42 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|42
|NZDCAD
|22
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|8.1K
|NZDCAD
|42K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-1.1K
|NZDCAD
|512
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41 291.62 USD
En kötü işlem: -39 236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61 660.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -26 347.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KJGlovice-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
