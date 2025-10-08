SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Glovice333
HUU HOANG NGUYEN

Glovice333

HUU HOANG NGUYEN
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
KJGlovice-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
37 (57.81%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (42.19%)
En iyi işlem:
41 291.62 USD
En kötü işlem:
-39 235.52 USD
Brüt kâr:
238 053.28 USD (3 950 pips)
Brüt zarar:
-187 793.80 USD (4 569 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (61 660.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61 660.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
51 (79.69%)
Satış işlemleri:
13 (20.31%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
785.30 USD
Ortalama kâr:
6 433.87 USD
Ortalama zarar:
-6 955.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-26 347.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39 235.52 USD (1)
Aylık büyüme:
5.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39 362.35 USD
Maksimum:
61 402.42 USD (5.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.86% (61 402.42 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 42
NZDCAD 22
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 8.1K
NZDCAD 42K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -1.1K
NZDCAD 512
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41 291.62 USD
En kötü işlem: -39 236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61 660.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -26 347.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KJGlovice-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol