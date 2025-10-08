- Büyüme
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
193 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (26.62%)
En iyi işlem:
295.68 USD
En kötü işlem:
-262.99 USD
Brüt kâr:
7 347.37 USD (84 197 pips)
Brüt zarar:
-3 283.31 USD (50 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (533.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
743.47 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
14.46%
Maks. mevduat yükü:
2.65%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.34
Alış işlemleri:
175 (66.54%)
Satış işlemleri:
88 (33.46%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
15.45 USD
Ortalama kâr:
38.07 USD
Ortalama zarar:
-46.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-641.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-641.03 USD (4)
Aylık büyüme:
64.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
641.03 USD (7.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.04% (641.03 USD)
Varlığa göre:
1.45% (129.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.P
|262
|EURUSD.P
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.P
|4.1K
|EURUSD.P
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.P
|33K
|EURUSD.P
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +295.68 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +533.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -641.03 USD
