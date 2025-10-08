- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
40 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (53.49%)
En iyi işlem:
28.19 USD
En kötü işlem:
-25.80 USD
Brüt kâr:
150.90 USD (14 766 pips)
Brüt zarar:
-216.80 USD (11 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.00 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
55 (63.95%)
Satış işlemleri:
31 (36.05%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.77 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-63.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.65 USD (7)
Aylık büyüme:
-99.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.38 USD
Maksimum:
107.15 USD (127.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|75
|NQ100.R
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-79
|NQ100.R
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-3.1K
|NQ100.R
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.19 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok