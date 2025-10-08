SinyallerBölümler
Asem Tawfiq Qasim Almomani

Vantage

Asem Tawfiq Qasim Almomani
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 38%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
80 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (23.08%)
En iyi işlem:
8.15 USD
En kötü işlem:
-6.75 USD
Brüt kâr:
47.13 USD (4 680 pips)
Brüt zarar:
-49.01 USD (4 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (9.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.85 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
6.12%
Maks. mevduat yükü:
13.65%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
52 (50.00%)
Satış işlemleri:
52 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.60 USD (3)
Aylık büyüme:
37.74%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.80 USD
Maksimum:
34.51 USD (81.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.04% (34.51 USD)
Varlığa göre:
1.15% (0.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 77
XAUUSD 27
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -11
XAUUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.1K
XAUUSD 930
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.50 × 2
VantageInternational-Live 11
1.92 × 76
GMI-Live08
5.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
hello , when i started using this Robot , finally i started to get profits after years of losses ..

i trust it , even if there was a little drawdown but at the end it gets the job done.

make sure you have at least 200$ i your account , that would make rise win rate to 90%+.

i hope everyone else can benefit of it also..

İnceleme yok
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
