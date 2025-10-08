- Büyüme
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
80 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (23.08%)
En iyi işlem:
8.15 USD
En kötü işlem:
-6.75 USD
Brüt kâr:
47.13 USD (4 680 pips)
Brüt zarar:
-49.01 USD (4 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (9.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.85 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
6.12%
Maks. mevduat yükü:
13.65%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
52 (50.00%)
Satış işlemleri:
52 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-2.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.60 USD (3)
Aylık büyüme:
37.74%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.80 USD
Maksimum:
34.51 USD (81.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.04% (34.51 USD)
Varlığa göre:
1.15% (0.69 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
77
XAUUSD
27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
-11
XAUUSD
9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
-1.1K
XAUUSD
930
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
hello , when i started using this Robot , finally i started to get profits after years of losses ..
i trust it , even if there was a little drawdown but at the end it gets the job done.
make sure you have at least 200$ i your account , that would make rise win rate to 90%+.
i hope everyone else can benefit of it also..
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
2
95%
104
76%
6%
0.96
-0.02
USD
USD
38%
1:500