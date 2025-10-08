SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Algo mix
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere

Algo mix

Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
27 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (50.00%)
En iyi işlem:
7.87 USD
En kötü işlem:
-24.44 USD
Brüt kâr:
66.93 USD (4 378 pips)
Brüt zarar:
-97.11 USD (3 796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.89 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
33 (61.11%)
Satış işlemleri:
21 (38.89%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-24.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.53 USD (5)
Aylık büyüme:
-4.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.12 USD
Maksimum:
48.13 USD (4.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.73% (48.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
NDX 16
EURUSD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
NDX -19
EURUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 791
NDX -124
EURUSD -85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.87 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.01 × 133
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1501
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Binary.com-Server
4.33 × 3
Swissquote-Server
4.71 × 116
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
