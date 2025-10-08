- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
20.60 USD
En kötü işlem:
-8.80 USD
Brüt kâr:
34.79 USD (787 pips)
Brüt zarar:
-20.32 USD (940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (22.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.46 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.00 USD (2)
Aylık büyüme:
28.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.99 USD
Maksimum:
12.00 USD (22.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.22% (12.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.60 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
