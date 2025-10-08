SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Huang
Alfin Khair

Huang

Alfin Khair
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
81 (31.76%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (68.24%)
En iyi işlem:
249.00 USD
En kötü işlem:
-304.50 USD
Brüt kâr:
3 913.16 USD (181 269 pips)
Brüt zarar:
-5 047.60 USD (253 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 283.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 283.44 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
151 (59.22%)
Satış işlemleri:
104 (40.78%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-4.45 USD
Ortalama kâr:
48.31 USD
Ortalama zarar:
-29.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-709.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-709.87 USD (41)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 374.62 USD
Maksimum:
1 436.80 USD (1280.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 134.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 203
NQ100.R 46
GBPUSD_MRG 3
USDCHF_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
EURUSD_MRG 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -1K
NQ100.R -187
GBPUSD_MRG -7
USDCHF_MRG 2
AUDUSD_MRG -1
EURUSD_MRG 65
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 4K
NQ100.R -76K
GBPUSD_MRG -716
USDCHF_MRG 148
AUDUSD_MRG -85
EURUSD_MRG 65
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.00 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +1 283.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -709.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

trading for living
İnceleme yok
2025.10.08 07:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 06:30
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 10.66% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.1% of days out of the 366 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
