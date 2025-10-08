- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
81 (31.76%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (68.24%)
En iyi işlem:
249.00 USD
En kötü işlem:
-304.50 USD
Brüt kâr:
3 913.16 USD (181 269 pips)
Brüt zarar:
-5 047.60 USD (253 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 283.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 283.44 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
151 (59.22%)
Satış işlemleri:
104 (40.78%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-4.45 USD
Ortalama kâr:
48.31 USD
Ortalama zarar:
-29.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-709.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-709.87 USD (41)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 374.62 USD
Maksimum:
1 436.80 USD (1280.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 134.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|203
|NQ100.R
|46
|GBPUSD_MRG
|3
|USDCHF_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|EURUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-1K
|NQ100.R
|-187
|GBPUSD_MRG
|-7
|USDCHF_MRG
|2
|AUDUSD_MRG
|-1
|EURUSD_MRG
|65
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|4K
|NQ100.R
|-76K
|GBPUSD_MRG
|-716
|USDCHF_MRG
|148
|AUDUSD_MRG
|-85
|EURUSD_MRG
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.00 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +1 283.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -709.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
trading for living
İnceleme yok