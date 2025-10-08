- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
67 (83.75%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (16.25%)
En iyi işlem:
5.53 USD
En kötü işlem:
-16.90 USD
Brüt kâr:
331.71 USD (33 238 pips)
Brüt zarar:
-197.65 USD (19 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (150.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.31 USD (30)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.45%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
80 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.95 USD
Ortalama zarar:
-15.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-75.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.28 USD (5)
Aylık büyüme:
117.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.91 USD
Maksimum:
75.63 USD (52.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.06% (75.63 USD)
Varlığa göre:
8.61% (19.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|134
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.53 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +150.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.
Key Features:
- Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
- Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
- Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
- Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
- Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours
Min Depo: $200
Timeframe: 5M
Pair: GOLD
Contact Developer: https://t.me/anakapaifx
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
117%
0
0
USD
USD
249
USD
USD
1
100%
80
83%
100%
1.67
1.68
USD
USD
52%
1:500