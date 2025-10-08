SinyallerBölümler
Jerry Lawrence Anyau

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA

Jerry Lawrence Anyau
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
67 (83.75%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (16.25%)
En iyi işlem:
5.53 USD
En kötü işlem:
-16.90 USD
Brüt kâr:
331.71 USD (33 238 pips)
Brüt zarar:
-197.65 USD (19 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (150.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.31 USD (30)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.45%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
80 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.95 USD
Ortalama zarar:
-15.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-75.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.28 USD (5)
Aylık büyüme:
117.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.91 USD
Maksimum:
75.63 USD (52.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.06% (75.63 USD)
Varlığa göre:
8.61% (19.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 134
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.53 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +150.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
160 daha fazla...
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA

GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.

Key Features:

  • Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
  • Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
  • Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
  • Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
  • Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours

Min Depo: $200

Timeframe: 5M

Pair: GOLD

Contact Developer: https://t.me/anakapaifx

İnceleme yok
2025.10.08 06:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 05:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
Ayda 50 USD
117%
0
0
USD
249
USD
1
100%
80
83%
100%
1.67
1.68
USD
52%
1:500
