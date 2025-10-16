- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
42 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (33.33%)
En iyi işlem:
99.80 USD
En kötü işlem:
-106.42 USD
Brüt kâr:
1 724.52 USD (113 771 pips)
Brüt zarar:
-770.80 USD (48 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (475.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
53 (84.13%)
Satış işlemleri:
10 (15.87%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
41.06 USD
Ortalama zarar:
-36.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-72.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-199.12 USD (3)
Aylık büyüme:
137.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.72 USD
Maksimum:
199.12 USD (22.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.23% (154.76 USD)
Varlığa göre:
8.22% (108.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|AUDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|982
|AUDJPY
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|66K
|AUDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.80 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +475.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
