- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.54 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
10.79 USD (1 194 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.79 USD (7)
Sharpe oranı:
1.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.16%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.98% (39.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.54 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ALFX-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EURAUD & AUDUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
7
100%
100%
n/a
1.54
USD
USD
2%
1:100