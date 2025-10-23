SinyallerBölümler
Ayush Awasthi

AYUSH

Ayush Awasthi
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
LongAsiaGroup-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
54 (94.73%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.26%)
En iyi işlem:
4.80 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
52.12 USD (2 601 pips)
Brüt zarar:
-13.72 USD (206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (9.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.64 USD (15)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
3.80
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.76 USD (1)
Aylık büyüme:
7.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.96 USD (1.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.99% (5.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.c 21
GBPUSD.c 12
USDJPY.c 11
AUDUSD.c 11
AUDJPY.c 1
AUDCAD.c 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.c 10
GBPUSD.c 5
USDJPY.c 5
AUDUSD.c 17
AUDJPY.c 1
AUDCAD.c 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.c 857
GBPUSD.c 376
USDJPY.c 642
AUDUSD.c 498
AUDJPY.c 58
AUDCAD.c -36
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.80 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.76 USD

2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 03:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 03:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
