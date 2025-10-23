- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
54 (94.73%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.26%)
En iyi işlem:
4.80 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
52.12 USD (2 601 pips)
Brüt zarar:
-13.72 USD (206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (9.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.64 USD (15)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
3.80
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.76 USD (1)
Aylık büyüme:
7.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.96 USD (1.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.99% (5.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.c
|21
|GBPUSD.c
|12
|USDJPY.c
|11
|AUDUSD.c
|11
|AUDJPY.c
|1
|AUDCAD.c
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.c
|10
|GBPUSD.c
|5
|USDJPY.c
|5
|AUDUSD.c
|17
|AUDJPY.c
|1
|AUDCAD.c
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.c
|857
|GBPUSD.c
|376
|USDJPY.c
|642
|AUDUSD.c
|498
|AUDJPY.c
|58
|AUDCAD.c
|-36
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.80 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
