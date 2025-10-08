- Büyüme
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
185 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (22.27%)
En iyi işlem:
16.52 USD
En kötü işlem:
-31.77 USD
Brüt kâr:
244.82 USD (21 114 pips)
Brüt zarar:
-285.62 USD (28 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (91.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.99 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
121 (50.84%)
Satış işlemleri:
117 (49.16%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-5.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-62.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.38 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.18 USD
Maksimum:
100.41 USD (158.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|104
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24
|EURUSD
|-16
|USDJPY
|-2
|AUDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-222
|AUDUSD
|64
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.52 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +91.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
