İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
3.84 USD
En kötü işlem:
-5.02 USD
Brüt kâr:
26.07 USD (26 046 pips)
Brüt zarar:
-9.65 USD (9 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.61 USD (11)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
15.47%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
16 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.99 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.19 USD
Maksimum:
6.99 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (6.99 USD)
Varlığa göre:
0.99% (19.89 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
