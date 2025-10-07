SinyallerBölümler
Yuan Tan

FXTRADING

Yuan Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 154%
FXTRADING.com-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 390
Kârla kapanan işlemler:
5 196 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
2 194 (29.69%)
En iyi işlem:
251 265.57 USD
En kötü işlem:
-1 044 077.91 USD
Brüt kâr:
8 876 423.08 USD (3 243 494 pips)
Brüt zarar:
-4 265 158.53 USD (1 267 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (489 242.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 001 084.37 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.42
Alış işlemleri:
3 978 (53.83%)
Satış işlemleri:
3 412 (46.17%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
623.99 USD
Ortalama kâr:
1 708.32 USD
Ortalama zarar:
-1 944.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-742 600.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 044 077.91 USD (1)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90 078.08 USD
Maksimum:
1 044 077.91 USD (19.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.02% (1 044 077.91 USD)
Varlığa göre:
0.33% (11 801.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 599
GBPAUD 525
EURUSD 514
EURAUD 495
GBPCAD 472
EURNZD 462
GBPUSD 402
EURCAD 338
GBPCHF 309
USDCHF 267
CHFSGD 254
XAUUSD 232
AUDCAD 217
NZDCAD 206
AUDUSD 194
USDCAD 189
EURCHF 188
AUDSGD 182
AUDCHF 171
CADCHF 169
EURSGD 169
USDSGD 165
NZDUSD 154
AUDNZD 145
NZDCHF 141
EURGBP 134
CN50 69
USDJPY 12
WTI 10
AUDJPY 5
US30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 13K
GBPAUD 18K
EURUSD 25K
EURAUD 9.2K
GBPCAD 15K
EURNZD 16K
GBPUSD 13K
EURCAD 7.6K
GBPCHF 8.9K
USDCHF 7.2K
CHFSGD 5K
XAUUSD 2.6M
AUDCAD 33K
NZDCAD 14K
AUDUSD 55K
USDCAD -28K
EURCHF 29K
AUDSGD 3K
AUDCHF 3.9K
CADCHF 3.4K
EURSGD 2.2K
USDSGD 582
NZDUSD 37K
AUDNZD 2.4K
NZDCHF 3.3K
EURGBP 4.3K
CN50 1.5M
USDJPY 129K
WTI 95K
AUDJPY 14K
US30 6.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 13K
GBPAUD -11K
EURUSD 36K
EURAUD 15K
GBPCAD 1.3K
EURNZD 12K
GBPUSD 8.1K
EURCAD 11K
GBPCHF 14K
USDCHF 12K
CHFSGD 7.9K
XAUUSD 155K
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.2K
AUDUSD -2.3K
USDCAD -70K
EURCHF 13K
AUDSGD 7K
AUDCHF 9.5K
CADCHF 10K
EURSGD 11K
USDSGD -34K
NZDUSD -22K
AUDNZD 7.9K
NZDCHF 8.7K
EURGBP 4K
CN50 1.7M
USDJPY 10K
WTI 12K
AUDJPY 633
US30 31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +251 265.57 USD
En kötü işlem: -1 044 078 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +489 242.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -742 600.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
OrbexGlobal-Live
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live5
0.71 × 170
ForexTimeFXTM-ECN2
1.10 × 126
ICMarketsSC-Live10
1.11 × 18
ICMarketsSC-Live20
1.36 × 612
Exness-Real17
1.45 × 38
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live12
2.11 × 18
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
RoboForex-ECN-2
2.66 × 96
Axi-US02-Live
3.73 × 15
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.19 × 187
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
AdmiralMarkets-Live
5.33 × 107
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
大资金高频低风险交易
İnceleme yok
2025.10.07 23:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.86% of days out of 419 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXTRADING
Ayda 3000 USD
154%
0
0
USD
3.6M
USD
60
0%
7 390
70%
100%
2.08
623.99
USD
19%
1:100
