İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.74 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
20.01 USD (1 709 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (20.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.01 USD (7)
Sharpe oranı:
1.87
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
2.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +5.74 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +20.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
