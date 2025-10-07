Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-5 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 5 1.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 1.80 × 5 LiteForex-ECN2.com 5.00 × 1 FBS-Real-8 25.00 × 1