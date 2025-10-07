- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
17.17 USD
En kötü işlem:
-74.96 USD
Brüt kâr:
132.08 USD (8 603 pips)
Brüt zarar:
-75.18 USD (7 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (132.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.08 USD (16)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
78.63%
Maks. mevduat yükü:
49.87%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
2 (11.76%)
Satış işlemleri:
15 (88.24%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
3.35 USD
Ortalama kâr:
8.26 USD
Ortalama zarar:
-75.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-74.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.96 USD (1)
Aylık büyüme:
0.57%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
74.96 USD (0.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (74.96 USD)
Varlığa göre:
1.05% (106.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|LVMH
|7
|XAGUSD
|5
|US500.cash
|3
|NVDA
|1
|USDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|LVMH
|57
|XAGUSD
|63
|US500.cash
|-75
|NVDA
|4
|USDJPY
|7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|LVMH
|5K
|XAGUSD
|1.3K
|US500.cash
|-6.2K
|NVDA
|410
|USDJPY
|652
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.17 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +132.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My first FTMO-Challenge.
