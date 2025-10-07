- Büyüme
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
78 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (33.33%)
En iyi işlem:
121.07 USD
En kötü işlem:
-93.32 USD
Brüt kâr:
1 457.02 USD (441 784 pips)
Brüt zarar:
-736.13 USD (315 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (148.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
527.04 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
85 (72.65%)
Satış işlemleri:
32 (27.35%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
6.16 USD
Ortalama kâr:
18.68 USD
Ortalama zarar:
-18.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-208.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.49 USD (5)
Aylık büyüme:
244.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.79 USD
Maksimum:
266.89 USD (41.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|127K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.07 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +148.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
