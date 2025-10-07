SinyallerBölümler
Vincenzo Modica

Vincenzo

Vincenzo Modica
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 37%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 464
Kârla kapanan işlemler:
1 061 (72.47%)
Zararla kapanan işlemler:
403 (27.53%)
En iyi işlem:
13.65 EUR
En kötü işlem:
-122.19 EUR
Brüt kâr:
1 226.11 EUR (889 674 pips)
Brüt zarar:
-1 345.63 EUR (66 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (22.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.94 EUR (20)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.86%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
736 (50.27%)
Satış işlemleri:
728 (49.73%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.16 EUR
Ortalama zarar:
-3.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-33.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-146.83 EUR (2)
Aylık büyüme:
14.52%
Yıllık tahmin:
176.20%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.48 EUR
Maksimum:
355.32 EUR (111.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.08% (355.43 EUR)
Varlığa göre:
7.02% (9.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 698
USDCAD 215
GBPUSD 154
EURJPY 114
GBPJPY 76
NZDJPY 74
USDCHF 57
USDJPY 24
EURAUD 18
AUDJPY 6
AUDUSD 6
EURGBP 3
AUDCAD 3
EURCHF 1
EURCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 108
USDCAD 25
GBPUSD 0
EURJPY 23
GBPJPY 11
NZDJPY -8
USDCHF 5
USDJPY 12
EURAUD 2
AUDJPY 2
AUDUSD -3
EURGBP 1
AUDCAD -1
EURCHF 0
EURCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
USDCAD 1.8K
GBPUSD 2.2K
EURJPY 1.9K
GBPJPY 1.5K
NZDJPY -755
USDCHF 620
USDJPY 532
EURAUD 422
AUDJPY 338
AUDUSD -108
EURGBP 79
AUDCAD -47
EURCHF 43
EURCAD 22
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.65 EUR
En kötü işlem: -122 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.74 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
RoboForex-ECN
0.91 × 1805
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.90 × 1039
Coinexx-Live
1.93 × 15
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.31 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.68 × 80
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.07 20:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.57% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 20:03
A large drawdown may occur on the account again
