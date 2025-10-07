- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
12 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (55.56%)
En iyi işlem:
120.65 USD
En kötü işlem:
-83.20 USD
Brüt kâr:
411.37 USD (78 785 pips)
Brüt zarar:
-306.76 USD (31 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (260.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
10 (37.04%)
Satış işlemleri:
17 (62.96%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
3.87 USD
Ortalama kâr:
34.28 USD
Ortalama zarar:
-20.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-75.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.29 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.49 USD
Maksimum:
207.13 USD (72.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|105
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.65 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +260.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
