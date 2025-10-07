- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
6.70 USD
En kötü işlem:
-14.85 USD
Brüt kâr:
80.44 USD (9 919 pips)
Brüt zarar:
-38.51 USD (2 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
24 (75.00%)
Satış işlemleri:
8 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
2.87 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.62 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
29.83 USD (5.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (29.76 USD)
Varlığa göre:
0.79% (4.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.70 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 214
|
Tickmill-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.24 × 161
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 2
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.69 × 16
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.86 × 44
|
itexsys-Platform
|5.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Swissquote-Server
|12.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|12.10 × 40
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
RoboForex-Pro
|12.33 × 70
|
GBEbrokers-LIVE
|13.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
IFCMarketsLtd-Real
|17.64 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
8%
0
0
USD
USD
542
USD
USD
7
100%
32
87%
100%
2.08
1.31
USD
USD
5%
1:500