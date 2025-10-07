SinyallerBölümler
Anton Kondratev

AURA

Anton Kondratev
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
28 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.50%)
En iyi işlem:
6.70 USD
En kötü işlem:
-14.85 USD
Brüt kâr:
80.44 USD (9 919 pips)
Brüt zarar:
-38.51 USD (2 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
24 (75.00%)
Satış işlemleri:
8 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
2.87 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.62 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
29.83 USD (5.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (29.76 USD)
Varlığa göre:
0.79% (4.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 42
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.70 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 214
Tickmill-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 161
RoboForex-ECN
2.00 × 2
Axiory-Live
2.29 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.69 × 16
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.86 × 44
itexsys-Platform
5.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Swissquote-Server
12.00 × 1
FortunaMarkets-Server
12.10 × 40
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
RoboForex-Pro
12.33 × 70
GBEbrokers-LIVE
13.00 × 1
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
17.64 × 11
İnceleme yok
2025.10.07 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
