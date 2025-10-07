- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
15.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
25.94 USD (642 pips)
Brüt zarar:
-0.46 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (25.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.94 USD (3)
Sharpe oranı:
1.47
Alım-satım etkinliği:
80.46%
Maks. mevduat yükü:
92.33%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
55.39
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
56.39
Beklenen getiri:
8.65 USD
Ortalama kâr:
8.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
0.46 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.07% (5.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|642
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +25.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.20 × 5
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
Darwinex-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.53 × 47
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|0.95 × 43
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
VantageFX-Live
|1.06 × 18
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.33 × 3
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 3024
|
Exness-MT5Real5
|2.67 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|3.08 × 25
|
PepperstoneUK-Live
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|4.31 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|6.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
0
0%
3
100%
80%
56.39
8.65
USD
USD
5%
1:200