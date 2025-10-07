SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SmtFlo
David Jean Maurice Bocart

SmtFlo

David Jean Maurice Bocart
0 inceleme
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
539
Kârla kapanan işlemler:
411 (76.25%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (23.75%)
En iyi işlem:
569.98 EUR
En kötü işlem:
-564.46 EUR
Brüt kâr:
3 160.72 EUR (1 986 054 pips)
Brüt zarar:
-3 580.79 EUR (11 772 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (329.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
569.98 EUR (1)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.84%
Maks. mevduat yükü:
0.16%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
418 (77.55%)
Satış işlemleri:
121 (22.45%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.78 EUR
Ortalama kâr:
7.69 EUR
Ortalama zarar:
-27.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-839.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-839.95 EUR (14)
Aylık büyüme:
6.03%
Yıllık tahmin:
73.15%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 504.67 EUR
Maksimum:
1 669.99 EUR (48.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.83% (1 669.86 EUR)
Varlığa göre:
0.18% (7.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 357
BTCUSD 182
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD -1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 65K
BTCUSD -9.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +569.98 EUR
En kötü işlem: -564 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +329.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -839.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SmtFlo
Ayda 500 USD
-7%
0
0
USD
4.3K
EUR
40
82%
539
76%
97%
0.88
-0.78
EUR
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.