İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
80 (79.20%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (20.79%)
En iyi işlem:
10.25 USD
En kötü işlem:
-1.84 USD
Brüt kâr:
36.01 USD (33 895 pips)
Brüt zarar:
-12.93 USD (12 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
36.22%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
6.67
Alış işlemleri:
101 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.46 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
3.46 USD (0.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.17% (3.46 USD)
Varlığa göre:
0.42% (8.39 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +10.25 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Exness-Real4
|12.22 × 417
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Gold scalping on 1 min timeframe
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
101
79%
36%
2.78
0.23
USD
USD
0%
1:500