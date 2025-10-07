SinyallerBölümler
Krisna Fauzi

Arena Breakout

Krisna Fauzi
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
51 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (55.26%)
En iyi işlem:
15.28 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
311.21 USD (196 783 pips)
Brüt zarar:
-233.23 USD (139 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (65.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.26 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
31.46%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
81 (71.05%)
Satış işlemleri:
33 (28.95%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.64 USD (5)
Aylık büyüme:
232.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.79 USD
Maksimum:
36.92 USD (59.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.45% (36.92 USD)
Varlığa göre:
15.75% (12.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 68
US100Cash 30
EURUSDm# 5
USDJPYm# 5
GBPJPYm# 5
OILCash 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 118
US100Cash -18
EURUSDm# -12
USDJPYm# -3
GBPJPYm# -6
OILCash -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 71K
US100Cash -9.7K
EURUSDm# -1.9K
USDJPYm# 181
GBPJPYm# -1.5K
OILCash -23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.28 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +65.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 07:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 14:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
