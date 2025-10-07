SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Only grow
Alexandre Duran Alonso

Only grow

Alexandre Duran Alonso
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
15.89 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
19.46 EUR (2 300 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (19.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.46 EUR (2)
Sharpe oranı:
1.61
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
9.73 EUR
Ortalama kâr:
9.73 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.89 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +19.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.52 × 98
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.07 15:54
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 15:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 15:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
