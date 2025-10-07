SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F2 Mohamad Firdaus bin Romli 134626
Mohd Sauff Bin Zabidi

F2 Mohamad Firdaus bin Romli 134626

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
249.60 USD
En kötü işlem:
-8.02 USD
Brüt kâr:
261.28 USD (2 416 pips)
Brüt zarar:
-23.87 USD (2 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (255.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
481 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
10.47
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
10.95
Beklenen getiri:
29.68 USD
Ortalama kâr:
65.32 USD
Ortalama zarar:
-5.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.86 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.68 USD (4.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.60 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +255.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.10.07 15:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 481 days
