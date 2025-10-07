- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
249.60 USD
En kötü işlem:
-8.02 USD
Brüt kâr:
261.28 USD (2 416 pips)
Brüt zarar:
-23.87 USD (2 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (255.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
481 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
10.47
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
10.95
Beklenen getiri:
29.68 USD
Ortalama kâr:
65.32 USD
Ortalama zarar:
-5.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.86 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.68 USD (4.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.60 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +255.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok