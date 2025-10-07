- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
19 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (26.92%)
En iyi işlem:
204.80 USD
En kötü işlem:
-7.72 USD
Brüt kâr:
228.09 USD (3 346 pips)
Brüt zarar:
-22.69 USD (2 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (8.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
487 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
13.65
Alış işlemleri:
10 (38.46%)
Satış işlemleri:
16 (61.54%)
Kâr faktörü:
10.05
Beklenen getiri:
7.90 USD
Ortalama kâr:
12.00 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.08 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.20 USD
Maksimum:
15.05 USD (7.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.80 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok