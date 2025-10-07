- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
98 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (26.87%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
-3.91 USD
Brüt kâr:
93.88 USD (183 044 pips)
Brüt zarar:
-81.18 USD (304 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (34.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.52 USD (21)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
78 (58.21%)
Satış işlemleri:
56 (41.79%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.20 USD (4)
Aylık büyüme:
39.45%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.07 USD
Maksimum:
22.07 USD (22.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.07% (22.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|97
|BTCUSD
|37
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|26
|BTCUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|13K
|BTCUSD
|-135K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.14 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 25
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 101
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.07 × 361
|
Exness-MT5Real8
|0.14 × 224
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.51 × 388
For personal watching. The V4 is higher win ratio than V2.
İnceleme yok