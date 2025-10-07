SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ETH J35 V4 EXness 100 testing
Qi Kai Fan

ETH J35 V4 EXness 100 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
98 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (26.87%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
-3.91 USD
Brüt kâr:
93.88 USD (183 044 pips)
Brüt zarar:
-81.18 USD (304 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (34.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.52 USD (21)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
78 (58.21%)
Satış işlemleri:
56 (41.79%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.20 USD (4)
Aylık büyüme:
39.45%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.07 USD
Maksimum:
22.07 USD (22.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.07% (22.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 97
BTCUSD 37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 26
BTCUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 13K
BTCUSD -135K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGT-Live
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real12
0.00 × 11
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 25
Tickmill-Live
0.00 × 7
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 101
KuberaCapitalMarkets-Server
0.07 × 361
Exness-MT5Real8
0.14 × 224
Pepperstone-MT5-Live01
0.51 × 388
8 daha fazla...
For personal watching. The V4 is higher win ratio than V2. 



İnceleme yok
2025.10.07 16:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 16:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.07 15:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
