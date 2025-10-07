- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-262.99 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-663.25 USD (10 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.96%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-82.91 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-82.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-652.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-652.73 USD (8)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
663.25 USD
Maksimum:
663.25 USD (13.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.09% (654.49 USD)
Varlığa göre:
3.76% (177.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-563
|EURUSD
|-63
|AUDNZD
|-29
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-10K
|EURUSD
|-243
|AUDNZD
|-192
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -652.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 337
|
FPMarkets-Live
|0.47 × 326
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.29 × 160
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.42 × 57
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 70 USD
-13%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
0%
8
0%
100%
0.00
-82.91
USD
USD
13%
1:500