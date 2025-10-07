- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.08 ZAR
En kötü işlem:
0.00 ZAR
Brüt kâr:
36.79 ZAR (422 pips)
Brüt zarar:
0.00 ZAR
Maksimum ardışık kazanç:
6 (36.79 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
36.79 ZAR (6)
Sharpe oranı:
5.61
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.13 ZAR
Ortalama kâr:
6.13 ZAR
Ortalama zarar:
0.00 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 ZAR (0)
Aylık büyüme:
13.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 ZAR
Maksimum:
0.00 ZAR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm#
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm#
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.08 ZAR
En kötü işlem: -0 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +36.79 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
