İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
5.76 USD
En kötü işlem:
-4.62 USD
Brüt kâr:
40.45 USD (37 669 pips)
Brüt zarar:
-4.62 USD (4 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.95 USD (12)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.76
Alış işlemleri:
13 (81.25%)
Satış işlemleri:
3 (18.75%)
Kâr faktörü:
8.76
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.62 USD (1)
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.62 USD (4.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.08% (1.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|14
|EURUSDm
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|33
|EURUSDm
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|33K
|EURUSDm
|306
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.76 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
