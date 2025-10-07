SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Marti Trend
Rommy Wijaya

Marti Trend

Rommy Wijaya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
5.76 USD
En kötü işlem:
-4.62 USD
Brüt kâr:
40.45 USD (37 669 pips)
Brüt zarar:
-4.62 USD (4 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.95 USD (12)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.76
Alış işlemleri:
13 (81.25%)
Satış işlemleri:
3 (18.75%)
Kâr faktörü:
8.76
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.62 USD (1)
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.62 USD (4.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.08% (1.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 14
EURUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 33
EURUSDm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 33K
EURUSDm 306
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.76 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +34.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
