İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
4.27 USD
En kötü işlem:
-3.62 USD
Brüt kâr:
16.29 USD (1 694 pips)
Brüt zarar:
-3.62 USD (352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.29 USD (7)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
2.33%
Maks. mevduat yükü:
1.65%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
4.50
Beklenen getiri:
1.58 USD
Ortalama kâr:
2.33 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.62 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.62 USD
Maksimum:
3.62 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.36% (1.07 USD)
Varlığa göre:
1.21% (3.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.27 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
1
0%
8
87%
2%
4.50
1.58
USD
USD
1%
1:200