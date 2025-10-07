SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mycronos
Geby Dian Jamalia

Mycronos

Geby Dian Jamalia
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
En iyi işlem:
0.96 USD
En kötü işlem:
-3.66 USD
Brüt kâr:
1.50 USD (84 pips)
Brüt zarar:
-14.58 USD (639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.83
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.98 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.08 USD
Maksimum:
13.08 USD (18.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.m 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.m -13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.m -555
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.96 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

i just robot tester lmao
İnceleme yok
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol