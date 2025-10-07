- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
En iyi işlem:
0.96 USD
En kötü işlem:
-3.66 USD
Brüt kâr:
1.50 USD (84 pips)
Brüt zarar:
-14.58 USD (639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.83
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-1.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.98 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.08 USD
Maksimum:
13.08 USD (18.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.m
|-13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.m
|-555
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.96 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
i just robot tester lmao
İnceleme yok