İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
23 (58.97%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (41.03%)
En iyi işlem:
12.68 USD
En kötü işlem:
-19.49 USD
Brüt kâr:
132.41 USD (13 156 pips)
Brüt zarar:
-106.33 USD (10 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (21.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.79 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
57.52%
Maks. mevduat yükü:
8.48%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
24 (61.54%)
Satış işlemleri:
15 (38.46%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
5.76 USD
Ortalama zarar:
-6.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.49 USD (1)
Aylık büyüme:
26.51%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.57 USD
Maksimum:
19.49 USD (13.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.29% (19.49 USD)
Varlığa göre:
8.25% (8.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.68 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
