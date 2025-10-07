- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
2.22 USD
En kötü işlem:
-1.03 USD
Brüt kâr:
16.02 USD (955 pips)
Brüt zarar:
-2.86 USD (264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.78
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.60
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-0.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.03 USD (1)
Aylık büyüme:
17.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.03 USD (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|691
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +2.22 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
