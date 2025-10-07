SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Megatron D16 EA
Iphung Sanjaya

Megatron D16 EA

Iphung Sanjaya
0 inceleme
162 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
162 (52.94%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (47.06%)
En iyi işlem:
125.49 USD
En kötü işlem:
-150.01 USD
Brüt kâr:
1 592.32 USD (34 495 pips)
Brüt zarar:
-1 701.81 USD (41 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (145.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.70 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
169 (55.23%)
Satış işlemleri:
137 (44.77%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.36 USD
Ortalama kâr:
9.83 USD
Ortalama zarar:
-11.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-30.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.01 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
354.84 USD
Maksimum:
370.34 USD (212.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK.p 243
XAUUSDv 53
EURUSDv 2
AUDJPYv 2
CLS10v 2
USDCHFv 1
GBPJPYv 1
NZDUSDv 1
AUDUSDv 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK.p -87
XAUUSDv -41
EURUSDv 4
AUDJPYv 1
CLS10v 20
USDCHFv 1
GBPJPYv -4
NZDUSDv -4
AUDUSDv 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK.p -2.4K
XAUUSDv -3.7K
EURUSDv 394
AUDJPYv 104
CLS10v 204
USDCHFv 48
GBPJPYv -510
NZDUSDv -369
AUDUSDv 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.49 USD
En kötü işlem: -150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +145.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Megatron’s architecture is built on a mathematical and probabilistic foundation rather than mere indicators. Every decision inside the system is governed by quantifiable logic and statistical reasoning.

Key Components:

Risk–Reward Ratio: Designed with a 1:1 probability model, following the concept of a “fair coin flip,” allowing balanced expectation and controlled risk symmetry.

Risk per Trade: Calculated using mathematical probability derived from Monte Carlo theory, ensuring resilience against worst-case scenarios.

Entry Timing: Aligned precisely with the behavioral and volatility characteristics of the Hang Seng Index, exploiting its natural market rhythm.

Technical Framework: Uses a refined Moving Average structure as the backbone of its trend recognition and trade validation mechanism.


Megatron is not just an automated trader — it’s a quantified decision engine, built to operate with discipline, probability, and logic.

This account represents an early development phase of Megatron — a testing ground that refined its logic and stability through multiple iterations.
The current version of Megatron (4.2) is now fully optimized and operates under a strict, rule-based system refined from years of trial and error.

Key Features:

Optimized for Hang Seng Index (HK50)

Single-entry daily precision system

Based on proprietary Moving Average logic and price structure

Focused on risk management and consistent growth

Engineered for compounding performance over time


Vision:
To achieve world-class consistency that rivals legendary quantitative funds.
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol