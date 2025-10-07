SinyallerBölümler
Depri Pahla Kurnia

Z n Z Fx

Depri Pahla Kurnia
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
66 (44.00%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (56.00%)
En iyi işlem:
101.03 USD
En kötü işlem:
-50.88 USD
Brüt kâr:
1 870.46 USD (615 061 pips)
Brüt zarar:
-1 244.77 USD (205 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (213.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
243.92 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.72%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
106 (70.67%)
Satış işlemleri:
44 (29.33%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
4.17 USD
Ortalama kâr:
28.34 USD
Ortalama zarar:
-14.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-214.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.40 USD (10)
Aylık büyüme:
547.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.61 USD
Maksimum:
244.51 USD (83.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 108
US100 27
GBPJPY 7
GBPUSD 3
CHFJPY 1
EURJPY 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 615
US100 12
GBPJPY 21
GBPUSD 15
CHFJPY -15
EURJPY -10
HK50 -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 68K
US100 6K
GBPJPY 749
GBPUSD 428
CHFJPY -1.1K
EURJPY -751
HK50 -201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +213.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.40 USD

ICMarketsSC-MT5-2
8.88 × 94
English Version : 
Type: Manual Analysis | Technical & Probability-Based Strategy

This signal is based on a high-probability trading approach, focusing on precise market structure analysis and risk-adjusted trade setups. Each position is carefully selected using a combination of technical confluence, liquidity zones, and institutional order flow behavior.
The main objective is to achieve consistent and sustainable growth while maintaining strict risk management and low drawdown levels.

Trading is performed manually, ensuring that every entry aligns with current market sentiment and volatility conditions — no martingale, no grid, and no overtrading.

Key Features:

  • High-probability trade setups with controlled risk exposure

  • No martingale / No grid / No averaging down

  • Manual analysis and execution

  • Consistent performance focus

  • Average risk per trade: 1–2%

Recommended: Minimum balance of $500 and reliable low-spread ECN broker.
This signal is designed for traders who value accuracy, discipline, and risk control over aggressive short-term gains.

Indonesian Version :

Tipe: Analisis Manual | Strategi Berbasis Teknikal & Probabilitas

Sinyal ini menggunakan pendekatan trading berbasis probabilitas tinggi, dengan fokus pada analisis struktur pasar yang presisi dan setup perdagangan dengan rasio risiko–imbal hasil yang terukur. Setiap posisi dipilih secara hati-hati berdasarkan konfluensi teknikal, zona likuiditas, serta perilaku order flow institusional.
Tujuan utama adalah mencapai pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan dengan penerapan manajemen risiko yang ketat serta menjaga drawdown serendah mungkin.

Seluruh transaksi dilakukan secara manual, memastikan setiap entry sesuai dengan kondisi sentimen dan volatilitas pasar saat ini — tanpa martingale, tanpa grid, dan tanpa overtrading.

Fitur Utama:

  • Setup probabilitas tinggi dengan eksposur risiko terkontrol

  • Tanpa martingale / Tanpa grid / Tanpa averaging

  • Analisis dan eksekusi manual

  • Fokus pada performa konsisten

  • Risiko rata-rata per transaksi: 1–2%

Rekomendasi: Saldo minimum $500 dan broker ECN dengan spread rendah.
Sinyal ini ditujukan bagi trader yang mengutamakan akurasi, disiplin, dan kontrol risiko dibandingkan keuntungan cepat yang agresif.


