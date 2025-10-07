SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GoPayout90persenSplit
Ari Setiawan

GoPayout90persenSplit

Ari Setiawan
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
522.60 USD
En kötü işlem:
-383.76 USD
Brüt kâr:
3 123.64 USD (6 006 pips)
Brüt zarar:
-1 390.48 USD (2 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1 045.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 045.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
157.56 USD
Ortalama kâr:
520.61 USD
Ortalama zarar:
-278.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-585.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-585.52 USD (2)
Aylık büyüme:
3.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
381.16 USD
Maksimum:
591.76 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +522.60 USD
En kötü işlem: -384 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 045.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -585.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.07 11:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 11:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
