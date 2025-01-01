SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 538%
Aboneler
120
Haftalar
86
İşlemler
1269
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 256%
Aboneler
5
Haftalar
40
İşlemler
1841
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
46%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 793%
Aboneler
13
Haftalar
225
İşlemler
14369
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
NoPain MT5
Büyüme
1 548%
Aboneler
70
Haftalar
206
İşlemler
5460
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
24
Haftalar
50
İşlemler
171
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
22%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
120%
Aboneler
13
Haftalar
49
İşlemler
495
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.36
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
343%
Aboneler
11
Haftalar
37
İşlemler
123
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 229%
Aboneler
69
Haftalar
43
İşlemler
1462
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.18
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 013%
Aboneler
3
Haftalar
230
İşlemler
1381
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
384%
Aboneler
24
Haftalar
121
İşlemler
1025
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.57
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2199 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.