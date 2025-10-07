- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.99 USD
En kötü işlem:
-9.30 USD
Brüt kâr:
3.64 USD (363 pips)
Brüt zarar:
-9.30 USD (465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.64 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
0.87%
Maks. mevduat yükü:
39.62%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-1.89 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-9.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.30 USD (1)
Aylık büyüme:
-11.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.30 USD
Maksimum:
9.30 USD (18.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.30% (7.65 USD)
Varlığa göre:
1.33% (0.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-102
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.48 × 52
|
Exness-MT5Real7
|1.72 × 99
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
