- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
8.12 USD
En kötü işlem:
-15.08 USD
Brüt kâr:
21.64 USD (2 665 pips)
Brüt zarar:
-21.44 USD (1 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.18 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.87%
Maks. mevduat yükü:
17.21%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.08 USD (1)
Aylık büyüme:
2.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.98 USD
Maksimum:
15.08 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.95% (15.08 USD)
Varlığa göre:
0.64% (0.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|US30
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|-2
|EURUSD
|1
|US30
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|835
|GBPUSD
|-459
|USDJPY
|-255
|EURUSD
|68
|US30
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.12 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.64 × 12664
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
27
100%
13
53%
1%
1.00
0.02
USD
USD
14%
1:500