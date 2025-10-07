SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CT1
Le Trung Hieu

CT1

Le Trung Hieu
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
8.12 USD
En kötü işlem:
-15.08 USD
Brüt kâr:
21.64 USD (2 665 pips)
Brüt zarar:
-21.44 USD (1 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.18 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.87%
Maks. mevduat yükü:
17.21%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.08 USD (1)
Aylık büyüme:
2.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.98 USD
Maksimum:
15.08 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.95% (15.08 USD)
Varlığa göre:
0.64% (0.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
GBPUSD 3
USDJPY 2
EURUSD 1
US30 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5
GBPUSD -5
USDJPY -2
EURUSD 1
US30 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 835
GBPUSD -459
USDJPY -255
EURUSD 68
US30 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.12 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.64 × 12664
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
77 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.07 10:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 1.64% of days out of the 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.09% of days out of the 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 10:36
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 10:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT1
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
103
USD
27
100%
13
53%
1%
1.00
0.02
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.