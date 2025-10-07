SinyallerBölümler
Andhika Nugroho

SCALPER X1

Andhika Nugroho
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 314%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
32 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (33.33%)
En iyi işlem:
72.60 USD
En kötü işlem:
-34.04 USD
Brüt kâr:
634.34 USD (34 804 pips)
Brüt zarar:
-117.31 USD (14 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (98.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.75 USD (2)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
29.64%
Maks. mevduat yükü:
329.07%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
9.46
Alış işlemleri:
31 (64.58%)
Satış işlemleri:
17 (35.42%)
Kâr faktörü:
5.41
Beklenen getiri:
10.77 USD
Ortalama kâr:
19.82 USD
Ortalama zarar:
-7.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-54.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.63 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.21 USD
Maksimum:
54.63 USD (11.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.31% (54.63 USD)
Varlığa göre:
4.41% (16.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 44
DE30 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 464
DE30 53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
DE30 104
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.60 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +98.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
SCALPER. 
İnceleme yok
2025.10.07 11:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 10:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 10:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

