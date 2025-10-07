SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AurumX
Filippo Fusto

AurumX

Filippo Fusto
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
VTMarkets-Live 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
760 (59.74%)
Zararla kapanan işlemler:
512 (40.25%)
En iyi işlem:
312.12 USD
En kötü işlem:
-100.07 USD
Brüt kâr:
5 378.38 USD (290 052 pips)
Brüt zarar:
-4 442.31 USD (328 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (33.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
424.44 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.66%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
866
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
499 (39.23%)
Satış işlemleri:
773 (60.77%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-8.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 051.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 051.60 USD (24)
Aylık büyüme:
46.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.50 USD
Maksimum:
1 052.16 USD (33.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.18% (1 052.16 USD)
Varlığa göre:
4.76% (143.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 1263
GBPUSD-ECN 4
GBPJPY-ECN 3
EURUSD-ECN 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 950
GBPUSD-ECN -9
GBPJPY-ECN 1
EURUSD-ECN -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN -38K
GBPUSD-ECN -831
GBPJPY-ECN 225
EURUSD-ECN -2
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +312.12 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +33.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 051.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

https://t.me/iAurumX
İnceleme yok
2025.10.07 10:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AurumX
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
3K
USD
3
99%
1 272
59%
100%
1.21
0.74
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.