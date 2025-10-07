SinyallerBölümler
Samsu Dhuha

SazamAlfa

Samsu Dhuha
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
55 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (20.29%)
En iyi işlem:
22.05 USD
En kötü işlem:
-93.70 USD
Brüt kâr:
251.03 USD (15 066 pips)
Brüt zarar:
-220.34 USD (15 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (46.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.63 USD (17)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
11.34%
Maks. mevduat yükü:
29.51%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
36 (52.17%)
Satış işlemleri:
33 (47.83%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-15.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-153.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-153.12 USD (4)
Aylık büyüme:
30.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.22 USD
Maksimum:
157.50 USD (64.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.21% (157.50 USD)
Varlığa göre:
22.22% (29.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -698
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.05 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
İnceleme yok
2025.10.07 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
