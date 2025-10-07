Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 2 Pepperstone-Demo02 0.00 × 2 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live18 0.12 × 34 ICMarketsSC-Live24 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live16 0.30 × 47 ICMarketsSC-Live23 0.35 × 100 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live14 0.56 × 18 Tickmill-Live05 0.76 × 50 Pepperstone-Edge07 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 1.20 × 418 ICMarketsSC-Live26 1.30 × 99 ICMarkets-Live22 1.38 × 34 TradersGlobalGroup-Live 2.00 × 6 Exness-Real20 2.00 × 8 ICMarketsSC-Live20 2.26 × 175 Tickmill-Live08 2.40 × 10 RoboForex-ECN-2 2.88 × 8 13 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya