- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.35 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.48 USD (34 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.48 USD (2)
Sharpe oranı:
2.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.24 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.38% (3.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.35 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.56 × 18
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.20 × 418
|
ICMarketsSC-Live26
|1.30 × 99
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.00 × 6
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.26 × 175
|
Tickmill-Live08
|2.40 × 10
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
0.24
USD
USD
0%
1:500